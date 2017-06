Allview a lansat X4 Xtreme. Poze si specificatii

Acumualtorul are o autonomie de 4550 mAh ce asigura peste 1500 de minute de convorbire sau pana la 379 de ore in standby. Cu o singura incarcare completa, puteti viziona pana la peste 22 de ore de fime sau asculta 39 de ore de muzica.

Allview X4 Xtreme are un design atragator, care desinesc tineretea : putere, energie si frumutete. Vine cu un procesor destul de puternic, helio P25, ce are o frecventa de pana la 2.5 GHz, avand performante cu pana la 20% mai bune decat pedecesorul sau de pe X3 Soul Pro. La capitolul incarcare, acesta are doua circuite integrate ce asigura incarcarea rapida a acumulatorului, astfel ca tinandul doar 10 minute la incarcat sunt suficiente pentru o utilizare de 4 ore.

