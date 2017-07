Apple se gandeste sa lanseze produse noi dupa lansarea noului iPhone.

Firma ‘Apple’ vrea sa schimba complet varianta de ecran folosit la noul tip de iPhone.

Compania va lansa trei modele noi de iPhone, toate fiind echipate cu un ecran OLED. In alte cuvinte, Apple vrea sa inlocuiasca complet toate ecranele LCD la noile iPhone 8 cu ecrane OLED. Telefonul va fi lansat in acest an in luna Septembrie.

Modelele de iPhone 7s is 7s Plus vor fi ultimele modele ce vor avea ecran LCD si care vor fi lansate in aceeasi periodata ca noul iPhone 8. Momentan, noua tehnologie OLED este considerata destul de scumpa si firma Apple poate sa faca rost numai pentru un numar minimal de ecrane de acest fel.