Compania Americana a anuntat ca va opri productia mai multor modele printre care si iPhone X.

Modele la care Apple renunta sunt inca foarte populare pe piata. Iphone SE, iphone 6S si 6S Plus sunt modele care va opri productia,



Nici iPhone X, care a fost lansat anul trecut va fi scos din productie. Bineinteles acesta va fi inlocuit de noul model iPhone Xs.



Despre iPhone SE si iPhone 6S, respectiv 6s plus sunt modele vechi, insa nu putem spune acelasi lucru despre iPhone X. Acest model nu a avut succesul astept de Apple.



In momentul de fata pe pot fi achizitionate modelele iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone Xr și iPhone Xs/Xs Max. Ce este de remarcat este factul ca nici unul din aceste modele nu mai are mufa pentru casti de 3,5 mm.