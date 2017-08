Ce se afla in interiorul Lunii!

Anumite indicii care au facut referire la apa in interiorul lunii, au fost obtinute in anul 2008, cand oamenii de stiinta au analizat compozitia unor resturi de lava aduse de pe Luna de astronautii misiunilor Apollo 15 si 17.

Se pare ca in interiorul satelitului se afla o cantitate imensa de apa, fiind identificata in depozitele vulcanice de pe suprafata acesteia.

