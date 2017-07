Cinematograful viitorului! Ce poate face cel mai mare ecran din lume

In comparatie cu alte ecrane de cinema, ecranul Super S are o luminozitate de 10 ori mai mare ( intensitatea luminii find de 146 comparativ cu ecranul standard care are 14 ).

Ecranul a fost conceput pentru a inlocui ecranele standard de cinema si a fost instalat pentru testari in Lotte Cinema World Tower in Coreea, confirma Daily Mail.

EvoIT.info is a product of Evo IT S.R.L