Hard disk-urile externe au devenit astazi instrumente de stocare mai mult decat populare. Cu dimensiuni care pot ajunge usor la 2 sau 4 TB, acestea reprezinta adevarate seifuri la purtator, pe care pastram date ce nu isi mai loc pe calculator. De asemenea, ele reprezinta modalitati facile de transfer rapid si in siguranta al datelor de pe un calculator pe altul. In pus, acestea au ajuns astazi la dimensiuni foarte mici, facand posibil transportul usor intr-o poseta sau geanta de serviciu sau chiar in buzunar. Cert este ca, in ciuda aspectului lor compact, nici unitatile hard disk externe nu sunt lipsite de riscuri in ceea ce priveste siguranta datelor, ba chiar dimpotriva. Acestea pot da erori dintre cele mai diverse, dupa cum pot suferi daune majore ale datelor stocate.

Tipuri de defecte la hard disk-urile externe

Specialistii in recuperari de date au descoperit de-a lungul timpului mai multe tipuri de defecte ce pot aparea la hard disk-urile externe.

Astfel, trebuie spus ca printre acestea se poate numara functionarea zgomotoasa a unitatii, cauzata, cel mai probabil de unele socuri de natura fizica. Un alt defect il poate reprezenta blocarea motorului hard disk-ului. Din acest punct devedere, trebuie spus ca unitatile externe se comporta practic la fel ca orice hard disk, in sensul ca sunt alcatuite din platane interioare, actionate de un cap de citire/scriere, toate acestea puse in miscare de un mic motoras. Or, simple disfunctionalitati intreaceste componente principale pot conduce la imposibilitatea citirii datelor.

Cauze ale defectiunilor

Una dintre principalele cauze pentru care datele noastre de pe un hard disk extern nu pot fi accesate este reprezentata de socurile de natura mecanica. Astfel, simpla lovire a unei hard disk-ului poate conduce la blocarea partiala sau definitiva a unitatii. Iar socurile mecanice nu sunt greu de produs la hard disk-urile externe, cata vreme acestea sunt purtate cu noi in geanta, la birou sau chiar in conditii improprii precum in buzunar sau chiar in mana, atunci cand ne deplasam pe distante scurte, de la un birou la altul. Prin urmare, nu este nimic neobisnuitca unitatea noastra externa sa cada de pe birou ori de pe o unitate de calculator atunci cand dorim sa o conectam pentru un transfer de date. Chiar si de la o inaltime mica, astfel de cazaturi pot fi fatale pentru un hard disk extern, in ciuda masurilor deprotectie luate de producatori.

De asemenea, datele de pe aceste unitati pot fi compromise cand socurile apar in momentul transferului. Astfel, in timp ce copiem un fisier de pe un calculator pe altul, simpla cazatura de pe birou poate conduce la defectiuni precum blocarea motorului intern, o dereglare a capului de citire sau chiar a platanelor.

