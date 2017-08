Externalizarea serviciilor IT, un pas decisiv pentru performanța companiei tale

Cu o experiență de peste 12 ani în domeniu, Bit Consulting oferă Servicii de Externalizare IT, (https://www.bitconsulting.ro/externalizare-it.html ) contribuind astfel la buna funcționare a echipamentelor de calcul ale companiilor și la eficientizarea acestora.

Întreținerea unei rețele de calculatoare și a echipamentelor adiacente reprezintă un efort important pentru o companie, din toate punctele de vedere: financiar, logistic sau al personalului calificat. Din acest punct de vedere, externalizarea serviciilor IT reprezintă o opțiune la care apelează tot mai mulți antreprenori, din dorința de a beneficia de servicii prompte în domeniu, din partea unui personal specializat. Deși aparent externalizarea IT poate reprezenta o cheltuială în plus pentru o companie, în realitate, lucrurile stau exact invers, în sensul în care nu mai ai nevoie de oameni angajați pentru supravegherea și intervențiile la rețeaua IT, nu trebuie să ai grija pieselor de schimb ori a căutării de resurse suplimentare pentru buna funcționare a dispozitivelor tale.

Avantajele externalizării IT

Dincolo de eliminarea stresului legat de propria rețea de echipamente de calcul, apelarea la servicii specializate în externalizare IT îți oferă o gamă întreagă de avantaje, precum:

Suport tehnic, asigurat 24 de ore din 24; în baza unui contract de servicii, primești răspuns rapid la problemele ridicate de echipamentele tale, din partea unor specialiști certificați, cu experiență în domeniu

Performanță crescută și optimizarea costurilor rețelei IT; distribuirea optimă a resurselor și asigurarea unei continuități în procesul de producție are ca efect eficientizarea companiilor și creșterea performanțelor pentru calculatoarele sau rețeaua ta de echipamente IT

Securitatea datelor; intervenția specialiștilor în cazul de funcționare defectuoasă a rețelei se va face în deplină siguranță pentru datele tale; de asemenea, oferim soluții avansate de back-up, de recuperări date, parole, prin intermediul unui personal certificat.

Născuți pentru business

Compania BIT Consulting a luat ființă în anul 2005, având obiect principal de activitate furnizarea de servicii și soluții IT in Bucuresti (https://www.bitconsulting.ro/index.html) pentru mediul de business. Oferim soluții IT pentru probleme hardware sau software, de la simple configurări de sisteme, până la pachete de soluții complexe destinate mediului de afaceri. De asemenea, Bit Consulting oferă soluții complete pentru IMM-uri, în scopul îmbunătățirii performanței în business.

La momentul actual, prin intermediul specialiștilor noștri, suntem capabili să oferim pachete complete de servicii în domenii precum:

Consultanță IT

Externalizare IT

Mentenanță IT

Service calculatoare

Recuperare date

Web design

Cablare structurată

Unde ne găsiți

Ia legătura acum cu unul dintre consultanții BIT Consulting, pentru alcătuirea unui pachet personalizat de servicii pentru afacerea ta și contractarea unui abonament lunar de externalizare IT.

Ne găsești la sediul nostru din:

SC BIT CONSULTING PRO SRL

Str. Balciului, Nr. 7, Sector 2, București

Sau la:

Tel: +40-21.326.44.70 (serviciul de suport tehnic)

Mai multe detalii pe www.bitconsulting.ro