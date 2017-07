Facebook planuieste sa faca o schimbare asupra aplicatiei de messenger.

Schimbarea va fi vizibila in scurt timp, iar pana la finalul anului, aceasta schimbare va fi observata de catre toti utilizatorii. Testele au inceput din luna ianuarie, in Australia si Thailanda.

In cateva saptamani, Facebook vor implementa diferite reclame in aplicatie, utilizatorii fiind obligati sa le vada, scrie GSM Arena. Reclamele vor aparea langa fereastra de ‘conversatii recente’ si vor ocupa mult spatiu, fiind concepute vertical.

EvoIT.info is a product of Evo IT S.R.L