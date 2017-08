Oamenii de stiinta ne anunta ca va avea loc un fenomen deosebit.

Aceasta ploaie de meteori Perseide va prezenta o itensitate maxima in acest an, in noaptea de 12 spre 13 august. Ploaia poate fi observata anual intre 17 iulie si 24 august, atingand intensitatea maxima intre 9-13 august.