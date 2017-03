Hackathon 2017

Concursul va avea loc în perioada de 18 – 19 martie și se va desfășura la Biblioteca UPB. Numărul echipelor participante este de 20, dublu față de prima ediție, oferindu-le astfel șansa mai multor studenți de a avea o experiență unică, unde ideile se transformă în realitate. Fiecare echipă va fi alcătuită din trei membri, care vor fi supuși unui challenge sub presiune timp de 24 de ore în care vor scrie cod. Pentru un plus de creativitate și strategie, tema va fi anunțată la începutul competiției. Hackathon-ul va fi un mediu propice celor pasionați de coding, pregătiți să accepte această provocare și să dezvolte o soluție simplă la o problemă complexă într-un interval de timp prestabilit.

