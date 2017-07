Corespunzator postarii coreene ‘The investor’, un oficial din conducerea Samsung a spus ca Galaxy S8 va fi prezentat in luna august in orasul New York. Un alt site coreean, ‘The Bell’ specifica ziua lansarii – 23 august. Chiar daca acesta va fi prezentat inaintea iPhone 8, va putea fi cumparat tot in luna septembrie, la lansarea sa pe piata.

