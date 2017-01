Intamplare nefericita cu MagazinGsm.ro

In urma cu cateva saptamani am achizitionat un ansamblu display cu touchscreen pentru modelul Sony Xperia Z1 de pe site-ul magazingsm.ro (firma S.C.GALAXY MAG S.R.L). In urma livrarii, care s-a desfasurat fara probleme si foarte rapid, am procedat la montarea ansamblului, operatiune care de asemenea s-a desfasurat fara probleme. Telefonul a fost inapoiat clientului, dar dupa aproximativ 4-5 zile, clientul a revenit in service acuzand ca display-ul afiseaza artefacte si ca acesta se desprinsese de pe rama in partea din mijloc.

Conform site-ului magazingsm.ro, ansamblul respectiv beneficia de garantie. Dorind sa apelam la aceasta, am incercat sa contactam vanzatorul la numerele de telefon puse la dispozitie pe site. Timp de aproape o saptamana apelurile noastre au ramas fara raspuns. Intr-un final am reusit sa luam legatura cu o persoana de la relatii cu publicul care ne-a dat numarul de la serviciul retururi. Acesta a fost apelat in repetate randuri fara rezultat. In cele din urma am reusit sa luam legatura si am stabilit sa returnam ansamblul pe cheltuiala noastra. Dupa aproximativ o saptamana, timp in care am fost si noi la randul nostru presati de catre client (deoarece timpul de asteptare il depasise deja pe cel estimat de noi) nu am primit niciun raspuns din partea celor de la magazingsm.ro.

Am hotarat sa ii contactam din nou pentru a vedea care este situatia. Dupa alte incercari telefonice (destul de numeroase) am reusit sa facem iarasi “contact” cu cei de la retururi. Ne-au confirmat ca intr-adevar au primit ansamblul in cauza, insa ne-au refuzat acordarea garantiei pe motiv ca touchscreen-ul prezenta, ATENTIE cateva“zgarieturi”.

In opinia noastra, acestea sunt perfect firesti din moment ce clientul l-a utilizat timp de cateva zile. Ansamblul nu prezenta defecte majore precum crapaturi sau semne ca ar fi fost scapat pe jos. Nu am apucat din pacate sa facem poze pentru dovedi acest lucru. Din moment ce dansii ne-au refuzat inlocuirea ansamblului cu unul nou, era normal ca macar sa ni-l inapoieze pe cel existent cat mai repede cu putinta, insa intrucat o problema nu vine niciodata singura, domnii de la magazingsm.ro ne-au informat ca il vor trimite abia atunci cand vom efectua o noua comanda pe site-ul lor.

In final am fost nevoiti sa achizitionam pe cheltuiala noastra un nou ansamblu pentru a putea inapoia telefonul clientului. Ansamblul a fost achiztionat de pe site-ul GSMNET.RO pe care il si recomandam deoarece nu am intampinat niciodata probleme cu eventualele retururi.

Nu suntem singurul service din Constanta care a avut neplaceri cu magazingsm.ro sau accesoriigsm.ro (fiind aceasi firma mama.), insa nu suntem in masura sa vorbim si in numele celorlati clienti.

Atentie mare de pe ce site-uri cumparati, deoarece suntem in Romania unde orice este posibil.