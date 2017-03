LAN Party National Edition LSAC

Ajuns deja la a 13-a ediţie, evenimentul va cuprinde 2 etape. Toţi cei care vor să-şi demonstreze skill-urile de gameri în campionate de League of Legends, Defense of the Ancients 2, Fifa 17, HearthStone, Counter-Strike Global Offensive, Mortal Kombat, dar și în cadrul competițiilor pe smartphone, XBOX 360, PlayStation 4 sau Wii, sunt aşteptaţi pe 24-25 martie să ia parte la etapa locală, ce va avea loc în holul EC al Facultății de Automatică și Calculatoare București, având astfel șansa de a se califica la etapa națională de pe 8 aprilie.

