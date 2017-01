LG a lansat G5

Compania LG a lansat oficial la evenimentul MWC 2016 noul flagship, G5.

LG G5 a reusit sa le ia fata tuturor cu un design modular. Device-ul are un design impresionant, are un corp din metal, un senzor de amprente pe spate, iar pe partea din spate nu se mai gasesc butoanele de volum si cel de power. In partea de jos se poate scoate bateria intr-un mod unic. Butoanele au fost “mutate” pe marginile device-ului pentru a face loc camerelor foto.

Si la specificatii LG G5 impresioneaza. Vine cu un display Quad HD de 5,3 inch , un procesor destul de puternic si anume Snapdragon 820 quad core Kryo tactat la 2,2 GHz, un GPU Adrene 530, memorie Ram de 4 GB DDR 4, spatiu de stocare de 32 GB (are si slot microSD), UBS Type C, si vine cu niste camere destul de impresionante. Smarphone-ul are o baterie de 2.800 mAh si ruleaza Android 6.0.

Pe partea din spate avem doua camere , una de 16 megapixeli. si una de 8 megapixeli.. Cea de 16 megapixeli. are f/1.8, este perfecta pentru fotografiile facute noaptea. Senzorul avand o dimensiune de 1/2.5 inch si poate filma 2160p la 30 fps, 1080p la 60 fps. Camera frontala fiind de 8 megapixeli.

Baterie este detasabila si poate fi inlocuita cu o alta baterie mai mare sau cu alte accesorii. Se poate atasa o baterie de pana la 1000 mAh, mai mult se poate atasa si o camera grip.

LG G5 este primul telefon semi-modular disponibil in momentul de fata. Pretul si disponibilitatea acestui smartphone nu a fost inca dezvaluit. Potrivit celor de la Android Authority, LG G5 va fi disponibil pe piata in luna aprilie la pretul de 600 – 650 de dolari.