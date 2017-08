Expertii de la Universitatea Drexel au facut un material numit MXene. Acesta este un nanomaterial care are specificatii diferite fata de bateriile obisnuite, deoarece permite ionilor sa se puna in miscare mult mai repede, asadar incarcarea fiind mult mai rapida, confirma Mashable.

