Recuperarea datelor criptate de pe un hard-disk extern

Criptarea este folosita de zeci de ani pentru transmiterea in siguranta a mesajelor, intre diferite entitati. Folosita initial in domeniul militar, unde zilnic se transmiteau codurile de lupta si de alarma intre unitati, astazi, criptarea datelor este folosita la scara planetara, date fiind aplicatiile din ce in ce mai diverse, pe multiple domenii de activitate. De la rapoartele companiilor, pana la documente transmise intre institutiile publice de stat, toate folosesc metode diverse de criptare. Acest instrument este folosit insa zilnic de sute de milioane de persoane din toata lumea, in contitiile in care criptarea reprezinta un element de baza in sistemul bancar, al transferurilor de bani dinr-un cont in altul sau de pe cardurile de cumparaturi.

La baza, criptarea nu reprezinta decat codarea informatiei, pe baza unui algoritm matematic folosit de catre initiator. Cheia de acces pentru aceste informatii se numeste decriptare, iar aceasta este inmanata doar destinatarului final, nefiind publica. Odata ce aceasta cheie este dezvaluita, atunci sistemul nu se mai poate spune ca este in siguranta, fiind supus riscurilor de frauda si de intruziune a persoanelor care, in mod normal, nu ar trebui sa aiba acces la aceste informatii confidentiale.

Data fiind natura lor, aceste date sunt arhivate separat, cautandu-se protejarea lor prin diverse metode. Una dintre ele este stocarea pe servere speciale sau, in lipsa acestor resurse, pe unitati hard-disk externe, la care sa putem avea acces in caz de nevoie. Este asemenea unui seif, in care stocam documente si obiecte pretioase, pe care nu le folosim zilnic, dar care au o mare valoare personala sau pentru companie. Chiar si asa insa, valorile noastre din seif nu sunt intotdeauna ferite de pericole de tot felul. Dincolo de spargatori de astfel de dispozitive, cel mai mare risc il reprezinta devoalarea codului de acces, fara de care deschiderea ar fi imposibila. La fel se intampla si cu datele criptate pe hard-disk-ul nostru. Le stocam in permanenta, folosim parole si chei de criptare, iar in momentul in care vrem sa le accesam, observam ca acest lucru este imposibil. De obicei, criptarea datelor se face cu ajutorul unor programe speciale. Pentru a le transfera in siguranta pe un alt dispozitiv, sunt cativa pasi pe care artrebui sa ii avem in vedere. In primul rand, ar trebui sa ne asiguram ca avem un computer functional, cu un sistem de operare compatibil si pe care sa transferam datele aflate pe unitatea noastra externa. Dupa ce va logati pe acest computer ca administrator, veti avea nevoie de parola pe care un soft special, folosit de specialistii in recuperarea de date, v-o va furniza prin e-mail. Aceasta are de obicei o perioada de valabiliate limitata, suficienta insa pentru a putea finaliza procesul de recuperare a datelor. Din acest punct, dupa conectarea hard-disk-ului extern, prin mufa USB, va trebui sa identificati unitatea noua, sa introduceti codul de utilizator si parola de acces, dupa care sistemul Windows va deschide folderul cu fisierele stocate. Sesiunea de transfer nu trebuie lasata niciodata deschisa, pentru ca deconectarea unitatii externe sa poata fi facuta in siguranta. Acesta este cazul fericit, in cazul in care datele stocate pe unitatea externa sunt doar criptate si nu deteriorate. In alte situatii, specialistii in recuperari de date (Recuperare Date Hard Extern) pot proceda la alte operatiuni pentru diagnosticarea si rezolvarea problemei.