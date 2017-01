Cei de la Samsung au anuntat ca in curand va face public adevaratul motiv pentru care telefoanele Note 7 luau foc. O companie specializata in unelte de inginerie sustine ca problema telefonului ar fi din cauza designului.

Pana in momentul de fata nici Samsung si nici US Cellular nu au comentat aceasta informatie. In trecut, Samsung lansase un update care restrictiona incarcarea telefonului la 60%.

