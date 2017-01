Samsung Galaxy S7, S7 Edge. Poze, pret si specificatii

De mentionat este faptul ca display-ul ramane tot timpul aprins, aceasta afisand data si ora. Nu va faceti griji in privinta bateriei. Display-urile AMOLED sunt foarte economice iar in zonele unde trebuie sa afiseze culoarea neagra ele sunt defapt stinse. Mai exact doar cativa pixeli vor fi aprinsi si nu tot display-ul, consumul fiind foarte mic.

Cele doua modele sunt rezistente la apa si praf, acestea fiind certificate IP68. Rezista pana la 1 metru adancime timp de 30 de minute, dar nu si in apa sarata. Ca si design nu putem spune prea multe. Sunt aproape la fel ca modelele anterioare. Are sticla curbata 3D si metal pe margini. Marginile sunt usor curbate.

Device-urile pastreaza design-ul modelelor anterioara dar sunt si cateva diferente importante. Modelul Galaxy S7 Edge este destul de mare, deci nu cred ca va mai exista un S7 Edge Plus. Camera este integrata complet in carcasa fata de versiunile anterioare care erau putin scoase spre exterior.

