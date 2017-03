Targul de Job-uri IT&C 2017

În 2016, peste 30 de companii de top la nivel internațional au prezentat oferte de muncă pentru studenții interesați de acest domeniu, iar 85% dintre pozițiile oferite de acestea au fost ocupate. Atât studenții, cât și angajatorii s-au declarat încântați de eveniment, lucru evidențiat și de un expozant Bloomberg: “Consider că a fost un târg foarte reușit. Am avut foarte mulți studenți interesați și am reușit să ne promovăm destul de bine.”

