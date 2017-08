Nu exista inca indicii privind cine a fost ingropat acolo, dar avand in vedere ca este pozitionat in apropierea mormantului lui Ay, este o mare posibilitate sa fie vorba de sotia sa.

Arheologul egiptean Zahi Hawass a declarat ca au fost gasite dovezi in legatura cu un mormant necunoscut aflat in Valea Regilor, unde este si mormantul faraonului Tutankhamon.

EvoIT.info is a product of Evo IT S.R.L