Dupa anuntarea tranzactiei, Marissa Mayer le-a transmis angajatilor printr-un mail ca isi doreste foarte mult ca sa faca parte in continuare din compania pe care a condus-o in ultimi patru ani.

Dupa cum stiti, Yahoo nu o duce bine de foarte mult timp. In ultima perioada rezultatele financiare nu aratau deloc bine. In cel de-al doilea sfert al acestui an incheindu-se cu un deficit de 250 de milioane de dolari.

